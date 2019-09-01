Жителям Перми будут предоставлять муниципальную услугу по признанию садового дома жилым и наоборот

18:12 | 18.09.2019

В начале этого года вступил в силу новый федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, которым предусмотрена возможность признания садового дома жилым и жилого дома садовым.



Все больше владельцев участков в садоводческих объединениях строят дома для круглогодичного проживания. Ранее законодательством, регулирующим правовой статус садовых и дачных домов, регистрация в таких домах по постоянному или временному месту жительства была запрещена.



На основании принятого федерального закона Правительством Российской Федерации установлен порядок признания садового дома жилым и наоборот. В связи с этим администрацией Перми разработан и утвержден новый административный регламент, на основании которого теперь на территории города можно получить данную услугу.



Регламент определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги, устанавливает круг заявителей, сроки и последовательность процедур.



Как пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры, заявиться на предоставление услуги могут как физические, так и юридические лица или их представители.



Написать заявление можно любым из способов – обратиться в администрацию района, в границах которого расположен объект, или МФЦ, по почте, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или по электронной почте.



Срок принятия решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 39 календарных дней со дня регистрации заявления. Услуга предоставляется бесплатно.



Список необходимых документов, способы подачи заявления, адреса и график работы территориальных органов можно найти в Административном регламенте территориального органа администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденном Постановлением администрации Перми от 12.09.2019 № 552, здесь: https://www.gorodperm.ru/citizen/mun-uslugi/mun_uslugi2.

© «Вечерние ведомости»