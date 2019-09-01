Самые спортивные дошкольники Перми встретятся на «Фестивале звезд»

18:08 | 18.09.2019

19 сентября в 9:00 в детском саду №120 (улица Строителей, 14) состоится «Фестиваль звезд – спорт».



Фестиваль пройдет в формате мини-игр. В борьбе за призовые места ребятам предстоит продемонстрировать спортивные успехи в прыжках на скакалках, боулинге и умении владеть мячом (элементы баскетбола).



Организаторами мероприятия выступают коллективы детского сада №22, центра развития системы образования.



Фестиваль проходит в рамках городского конкурса «12 месяцев – 12 конкурсов». Он включает в себя цикл мероприятий с целью развития способностей у детей дошкольного возраста по четырем направлениям: техно, спорт, творчество, познание.



По каждому направлению предварительно в детских садах проводятся отборочные туры, ребята с лучшими результатами принимают участие в итоговом фестивале по выбранному направлению. Проект реализуется при поддержке департамента образования администрации Перми.

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