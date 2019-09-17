В Перми начался осенний этап обработки от грызунов

14:08 | 18.09.2019

Дератизация проводится для снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую среду. Применяемые препараты безопасны для людей и домашних животных.



Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, до 15 октября в городе проходят мероприятия, направленные на борьбу с грызунами. Участие в сплошной дератизации принимают все муниципальные здания (детские сады, школы, дворцы культуры), производственные объекты и учреждения города, управляющие компании, ТСЖ, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, жилищно-строительные кооперативы.



В жилых домах должна проводиться систематическая обработка от грызунов. Управляющим компаниям, ТСЖ, организациям и предприятиям необходимо перекрывать доступ грызунам в подвалы и к мусорокамерам жилых домов. Также должен быть обеспечен своевременный вывоз бытовых отходов.



Грызуны являются источниками возбудителей более 70 инфекционных и паразитарных заболеваний человека и животных. Эта опасность исходит как от грызунов, живущих в непосредственной близости от человека (крысы, мыши), так и от диких (различные виды полевок).



- Дератизация проводится для снижения численности грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Перми. Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения обработки, - отмечают в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.



Ранее единовременная сплошная дератизация проводилась с 20 апреля по 20 мая.

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