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17:10 | 17.09.2019

В Перми появится Lego-школа

Руководство пермской школы №16 и компания LEGO Education заключили соглашение о сотрудничестве и присвоении школе статуса флагманской школы Lego Education.

Новый статус не только позволит профессионально развиваться педагогам школы, он также предусматривает оснащение учреждения интегрированными образовательными решениями. Флагманская школа станет центром притяжения для талантливых и увлеченных детей, а педагогов ждет обучение по самым современным международным стандартам для передачи опыта подрастающему поколению.

- Мы являемся инженерной школой. Сотрудничество с компанией LEGO Education будет способствовать внедрению инженерной культуры и развитию мышления наших учеников, начиная с раннего возраста. Специалисты нашей школы прошли обучение по работе с решениями LEGO Education, поэтому каждый набор будет задействован в нашей учебной деятельности, - отмечает директор школы №16 Валентина Филипович.

Основная цель проекта флагманских школ – поддержка STEAM-образования, обучение школьников современным технологиям и инжинирингу. Проект поможет педагогам использовать самые современные образовательные решения, развивать интерес детей к наукам с раннего возраста, обучать базовым понятиям и инструментам, необходимым для решения реальных инженерных задач в будущем, осваивать робототехнику и участвовать в различных робототехнических соревнованиях регионального и федерального уровней.

Проект был реализован при поддержке департамента образования администрации Перми и министерства образования и науки Пермского края.

© «Вечерние ведомости»

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