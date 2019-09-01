Пермь: новости дня
20:45 | 16.09.2019
В Прикамье пройдет прямая линия по социальным выплатам
Свои вопросы по назначению и срокам выплаты мер социальной помощи различным категориям граждан прикамцы смогут задать 18 сентября с 12:00 до 14:00 по телефону (342) 265-05-06 (звонок производится по тарифам оператора).
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:08 | 16.09.2019
Юные прикамцы примут участие в краеведческом квесте
20:57 | 16.09.2019
Пермячка завоевала «золото» на всероссийских соревнованиях по бадминтону
20:51 | 16.09.2019
Известный ученый в рамках «Пермского открытого университета» расскажет о значимости личностного развития
20:45 | 16.09.2019
В Прикамье пройдет прямая линия по социальным выплатам
20:41 | 16.09.2019
Команда юнармейцев из Чернушки заняла призовые места в трех дисциплинах окружной «Зарницы Поволжья»
20:26 | 16.09.2019
В Свердловской области высадят 55 гектаров леса в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!»
19:40 | 16.09.2019
В Екатеринбурге проводится одиночный пикет из-за отказа нескольким левым организациям в проведении шествия в центре города
19:27 | 16.09.2019
Стал известен состав оргкомитета Универсиады-2023 в Екатеринбурге
18:32 | 16.09.2019
Российский боксер вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Екатеринбурге, одержав победу нокаутом
18:10 | 16.09.2019
В день Кросса нации в Екатеринбурге перекроют улицы Мира и Ленина
17:51 | 16.09.2019
Жителю Петрокаменского пришла квитанция на 47 тысяч рублей
17:46 | 16.09.2019
До конца года в Перми состоится около 50 ярмарок
17:36 | 16.09.2019
Почти в 70 социальных учреждениях Пермского края в этом году появится высокоскоростной интернет
17:23 | 16.09.2019
Уральский школьник стал победителем конкурса «Лучший гид России»
16:58 | 16.09.2019
В Екатеринбурге на Объездной автодороге грузовик Volvo раздавил пешехода
16:51 | 16.09.2019
Главу Камышлова через суд обязали оплатить посиделки в ресторане
16:35 | 16.09.2019
«ЭнергосбыТ Плюс» определил 25 претендентов на звание «Лучшее ТСЖ» Перми
16:30 | 16.09.2019
В Нижнем Тагиле стартовал отопительный сезон
16:29 | 16.09.2019
Молодые футболисты из Лысьвы стали серебряными призерами всероссийских соревнований
16:06 | 16.09.2019
Двухлетний ребенок в Екатеринбурге во время прогулки в детсаду насквозь проткнул ушную раковину
16:01 | 16.09.2019
УГМК вошла в топ-200 крупнейших частных предприятий России
15:47 | 16.09.2019
В Верхней Пышме определили лучших теннисистов России до 11 лет
15:32 | 16.09.2019
Жителя Невьянска признали виновным в убийстве своих родственников
15:21 | 16.09.2019
«Дочка» УГМК приобрела 87 новых БелАЗов
14:24 | 16.09.2019
В Екатеринбурге участники долевого строительства вышли на митинг
14:21 | 16.09.2019
В зауральской колонии осужденного нашли мертвым на своем спальном месте
14:05 | 16.09.2019
Рёв моторов и визг тормозов: Музей автомобильной техники УГМК принял Кубок Урала по дрифту
13:59 | 16.09.2019
В Зауралье пьяный водитель разбил Chevrolet Niva о дорожный каток
13:47 | 16.09.2019
Не доехать, не дождаться: Эльмаш с утра встал в огромные пробки
13:37 | 16.09.2019
До конца года в Прикамье состоится около 500 ярмарок