В Прикамье пройдет прямая линия по социальным выплатам

20:45 | 16.09.2019

Центр социальных выплат и компенсаций министерства социального развития Пермского края проводит прямую телефонную линию.



Свои вопросы по назначению и срокам выплаты мер социальной помощи различным категориям граждан прикамцы смогут задать 18 сентября с 12:00 до 14:00 по телефону (342) 265-05-06 (звонок производится по тарифам оператора).

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