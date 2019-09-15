В Перми пройдет горячая линия по отоплению

13:28 | 16.09.2019

В столице Прикамья состоится горячая линия, посвященная вопросам запуска отопления и капитального ремонта жилых домов. Звонков пермяков ждут во вторник, 17 сентября, с 14:00 до 16:00 по телефону (342) 233-56-36. Кроме того, можно заранее отправить сообщение по электронной почте unfz_fbo@prokurorperm.ru.



На вопросы горожан будут отвечать и. о. министра ЖКХ Прикамья Александр Шицын, прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Алена Боталова и директор краевого Фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов.

© «Вечерние ведомости»