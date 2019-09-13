Юные актеры из Прикамья помогут тяжелобольным детям

Пермь: новости дня
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16 сентября юные артисты представят два одноактных спектакля – очень разные по стилю и настроению. В первом отделении зрители увидят постановку «Маллот» по пьесе Эжена Ионеско «Жертвы долга» – исследование волнующих тем взаимоотношений в семье, любви и войны, мести и всепрощения, души и разума. Режиссером стал Михаил Шибанов, хореографом – Лаура Хасаншина. Это премьера 2019 года. Первый показ тоже был благотворительным: ребята сыграли спектакль на сцене частной филармонии «Триумф», а собранные средства перечислили в благотворительный фонд «Дедморозим».
После антракта зрители увидят спектакль-концерт «Мой плейлист» с главными хитами прошлого и нынешнего столетий. Это новая работа студии, в Перми она будет представлена впервые. Ребята из старшей группы студии сами придумали идею постановки и выбрали для нее свои любимые песни.
Оба спектакля были показаны на IX Всероссийском фестивале студий творческого развития «Оперение-2019» в Тольятти и собрали самые теплые отзывы.
Приобрести билеты на благотворительный показ можно в Доме актера (ул. Ленина, 64, тел. 236-10-45). Там стоит специальный ящик, куда можно внести пожертвования (минимальный взнос – 500 рублей, желающие заплатить больше сами назначают цену). 16 сентября этот ящик установят в Театре-Театре. Ежегодно из фонда Константина Хабенского приходят отчеты о том, как были израсходованы собранные средства, они размещаются в группе студии https://vk.com/operenieperm. Благотворительный фонд Константина Хабенского помогает в организации обследования и лечения детей, покупке медикаментов, организации реабилитационных программ, повышении квалификации врачей и работе с родителями.
Отметим, это уже шестой благотворительный спектакль, который проводит Пермская студия творческого развития детей «ОПЕРЕНИЕ/СОЛЬ»: по традиции в начале учебного года студийцы выходят на большую сцену, чтобы показать то, над чем они вместе с преподавателями трудились весь предыдущий год.
Пермская студия творческого развития детей была основана в 2011 году известным российским актером Константином Хабенским при поддержке министерства культуры Пермского края. Сегодня она носит название «ОПЕРЕНИЕ/СОЛЬ» и базируется в городском Дворце молодежи, где занимаются две средние группы, и в двух пермских школах – № 84 и 22. Здесь ребята могут бесплатно заниматься с профессиональными актерами, осваивать сценическую речь, актерское мастерство и пластику, учиться выражать свои эмоции и управлять своим телом. Подобные студии также действуют в Казани, Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске, Воронеже, Челябинске, Нижнем Новгороде, Сочи, Иваново, Тольятти. Ежегодно творческие студии «Оперение» со всей страны собираются на всероссийский фестиваль, где царит неповторимая атмосфера праздника.
Напомним, в июле 2018 года такой фестиваль принимала Пермь. Показы и творческие лаборатории, творческие встречи и мастер-классы, обмен опытом между педагогами и участниками студий сделали этот летний праздник ярким и незабываемым.
© «Вечерние ведомости»
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