Пермь: новости дня
02:24 | 15.09.2019
В Перми обустроена новая экологическая тропа
Проект преобразования этой территории предусматривает восстановление моста через реку в районе Егошихинского некрополя, создание экологической тропы и рекреационного пространства. В долине находятся геологические и краеведческие памятники истории. До появления Северной дамбы это было единое пространство с Первогородом и Егошихинским медеплавильным заводом. Миссия проекта – заново открыть эту территорию и вернуть ее Перми в преддверии 300-летия города.
По словам главы администрации города Перми Дмитрия Самойлова, проект «Тропа к Егошихе» органично вписывается в масштабный проект «Город рек», который в минувшие выходные стартовал с фестиваля «День рождения рек»: «А для меня это еще и свидетельство того, что число людей, которые любят свою малую родину, стремятся сделать ее более комфортной, красивой и интересной, становится все больше».
Проект реализуется Пермским краевым отделением Всероссийского общества охраны природы и общественным движением «Слушай соловья» при поддержке организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Отметим, в Прикамье благоустройство берегов малых рек города ведется планомерно. Так, в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и при поддержке краевых властей проводится чистка Мотовилихинского пруда и русла Большой Мотовилихи, силами энтузиастов и городских служб обустраиваются отдельные участки береговых линий, создаются новые зоны отдыха для пермяков.
Егошиха – одна из малых рек в Перми, левый приток Камы, протекает по территории исторического центра города. Ее длина порядка 9 км. Большое количество малых рек – около 300 – отличительная особенность нашего города. Малые реки и их долины во многом определяют городской ландшафт и поддерживают экосистему Перми.
© «Вечерние ведомости»
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