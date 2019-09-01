Пермь: новости дня
18:15 | 13.09.2019
Пермь получит около 1,3 млрд рублей в виде дотации в связи с отменой ЕНВД
12 сентября в Органном зале прошел семинар по системе налогообложения, в котором приняли участие более 550 предпринимателей из Перми и края. Они представляли сферы питания, торговли, здравоохранения. Одним из вопросов повестки стало изменение параметров специальных налоговых режимов для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также система мер региональной поддержки.
Мероприятие прошло при участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского края, представителей министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.
Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД – соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс. В этом году Минфин России официально подтвердил свои намерения по отмене налога с 2021 года. 3 сентября проект решения о досрочной отмене ЕНВД внесен в гордуму.
В Пермском крае в целях компенсации выпадающих доходов местных бюджетов региональными органами власти предусмотрена дотация в 2020 и 2021 годах из краевого бюджета муниципальным образованиям края, которая призвана обеспечить «безболезненный» для местных бюджетов переход от одной системы налогообложения к другой. Это позволит городу за два года дополнительно получить из краевого бюджета около 1,3 миллиарда рублей. Дополнительные средства краевой субсидии в связи с отменой ЕНВД будут направлены на переселение людей из аварийного жилья, единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен предоставления земельного участка, повышение заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования.
Также сейчас городскими властями прорабатывается вопрос внедрения компенсационных мер в связи с отменой ЕНВД. Субъектам малого и среднего предпринимательства города планируется выделять разного рода субсидии - для возмещения части затрат, связанных с приобретением (изготовлением) типового нестационарного торгового объекта; в целях возмещения части остаточной стоимости некапитальных строений, сооружений в связи с их утилизацией; на возмещение части затрат на приведение в соответствие с установленными требованиями входных групп нежилых помещений, расположенных на первых этажах зданий центральных улиц Перми.
Напомним, в связи с переходом на другую систему налогообложения плательщики ЕНВД по своему выбору перейдут на другие режимы налогообложения. Патентная система была введена одновременно с принятием решения об отмене ЕНВД – еще в 2012 году. Таким образом, сегодня существует две похожие системы налогообложения: патент и ЕНВД, имеющие одну налоговую базу, они поступают в местный бюджет, обе системы направлены на применение субъектами малого предпринимательства. На федеральном уровне с 2021 года остается одна система – патент.
Каждая система имеет ряд преимуществ: если приоритетно сохранение упрощенной системы бухгалтерского учета – то это патент, если важнее низкая налоговая нагрузка, то для предпринимателей с небольшим оборотом будет выгоднее применение упрощенной системы.
ЕНВД сегодня является единственным режимом, позволяющим бизнесу делать фиксированный налоговый платеж вне зависимости от объема выручки. Нередко ЕНВД используется крупными торговыми предприятиями с целью снизить общую налоговую нагрузку, что дает им необоснованные преимущества перед действительно «малым» бизнесом. Такая ситуация в целом ставит бизнес в неравные условия.
© «Вечерние ведомости»
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