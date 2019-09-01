Пермь: новости дня
18:09 | 13.09.2019
В Перми откроются первые длительные курсы для юных айтишников
Занятия стартуют 5 октября и продлятся до марта следующего года. Ребята получат опыт работы айтишниками, научатся взаимодействовать в команде, потренируются быстро находить и нейтрализовать проблемы. Старшеклассники освоят новые технологии и инструменты, а также получат шанс создать настоящий IT-продукт вместе с крупными пермскими IT-компаниями.
Во время обучения будут проводиться мастер-классы и тренинги: Design thinking, Customer Development, Soft skills и Hard skills. Читать лекции будут преподаватели пермских и московских вузов.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал высокий потенциал региона в IT-сфере, подчеркивая, что для развития необходимых компетенций важно не только повышать уровень образования и квалификации айтишников, но и предоставлять возможность развития IT-компетенций жителям региона.
Летом сетевой IT-университет уже проводил краткосрочную школу для учеников средних и старших классов ITeen. Тогда пермские школьники проявили большой интерес к занятиям: поступило более 200 заявок.
Чтобы попасть в «Школу IT-решений», ребятам необходимо сформировать команду из трех-пяти человек и подать заявку. В команде могут быть как одноклассники, так и ученики из разных классов и школ. Количество участников не ограничено. Затем команды под руководством тьюторов и экспертов из ведущих пермских IT-компаний разработают свой продукт.
В занятиях могут принимать участие все школьники Пермского края. В частности, дети из удаленных уголков края смогут в выходные посетить лекции приглашенных экспертов по запуску IT-проектов (для этого необходимо предварительно зарегистрироваться и отслеживать расписание на сайте IT-университета).
Подать заявку и узнать подробнее о программе обучения можно на сайте «Школы IТ-решений» http://perm-itnetwork.ru/it-solution-school. Прием продлится до 29 сентября.
Напомним, регистрация на участие в программах Пермского сетевого IT-университета продолжается. На данный момент на обучение в осеннем семестре университета уже подано порядка 600 заявок. Всего в рамках семестра запланировано 48 курсов, на которые смогут попасть более 700 человек.
© «Вечерние ведомости»
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