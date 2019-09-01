В Перми откроются первые длительные курсы для юных айтишников

18:09 | 13.09.2019

В Перми начался прием заявок в «Школу IT-решений» для учеников 8–11-х классов. Ее главным организатором выступил Пермский сетевой IT-университет, реализуемый в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Обучение продлится пять месяцев. Это первые продолжительные курсы для юных айтишников в Перми.



Занятия стартуют 5 октября и продлятся до марта следующего года. Ребята получат опыт работы айтишниками, научатся взаимодействовать в команде, потренируются быстро находить и нейтрализовать проблемы. Старшеклассники освоят новые технологии и инструменты, а также получат шанс создать настоящий IT-продукт вместе с крупными пермскими IT-компаниями.



Во время обучения будут проводиться мастер-классы и тренинги: Design thinking, Customer Development, Soft skills и Hard skills. Читать лекции будут преподаватели пермских и московских вузов.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал высокий потенциал региона в IT-сфере, подчеркивая, что для развития необходимых компетенций важно не только повышать уровень образования и квалификации айтишников, но и предоставлять возможность развития IT-компетенций жителям региона.



Летом сетевой IT-университет уже проводил краткосрочную школу для учеников средних и старших классов ITeen. Тогда пермские школьники проявили большой интерес к занятиям: поступило более 200 заявок.



Чтобы попасть в «Школу IT-решений», ребятам необходимо сформировать команду из трех-пяти человек и подать заявку. В команде могут быть как одноклассники, так и ученики из разных классов и школ. Количество участников не ограничено. Затем команды под руководством тьюторов и экспертов из ведущих пермских IT-компаний разработают свой продукт.



В занятиях могут принимать участие все школьники Пермского края. В частности, дети из удаленных уголков края смогут в выходные посетить лекции приглашенных экспертов по запуску IT-проектов (для этого необходимо предварительно зарегистрироваться и отслеживать расписание на сайте IT-университета).



Подать заявку и узнать подробнее о программе обучения можно на сайте «Школы IТ-решений» http://perm-itnetwork.ru/it-solution-school. Прием продлится до 29 сентября.



Напомним, регистрация на участие в программах Пермского сетевого IT-университета продолжается. На данный момент на обучение в осеннем семестре университета уже подано порядка 600 заявок. Всего в рамках семестра запланировано 48 курсов, на которые смогут попасть более 700 человек.

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