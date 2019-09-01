Пермских школьников приглашают на квест по истории Мотовилихи

17:49 | 13.09.2019

14 сентября Совет старшеклассников при поддержке администрации Мотовилихинского района проведет для учащихся квест «Наша Мотовилиха».



Как рассказали в администрации Мотовилихинского района Перми, ребята командами от 4 до 6 человек будут следовать по станциям, расположенным на территории района. Участников ожидают вопросы и задания, которые напрямую связаны с историей Мотовилихи. Все команды будут награждены дипломами, победители получат призы. В этом году помощь в разработке и проведении квеста оказывают учащиеся Пермского колледжа транспорта и сервиса.



Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня района. Цель игры – актуализация и получение новых знаний по истории своего района и города.



Сбор участников в 10:45 у Мотовилихинского пруда. Старт игры - в 11:00. Совет старшеклассников Мотовилихинского района приглашает к участию всех желающих. Заявки принимаются по электронной почте: oksmp_moto@mail.ru. Координатор проекта – Анна Дровосекова, телефон: 8-952-33-86-467.

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