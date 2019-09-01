Пермь: новости дня
17:35 | 13.09.2019
В Пермском крае на 3,3% снизилась смертность от онкозаболеваний
Как поясняют в краевом минздраве, положительная динамика является результатом планомерной и системной работы по борьбе с онкологическими заболеваниями и их профилактике. Так, например, в Прикамье регулярно проводится закупка лекарственных препаратов для помощи онкобольным. В частности, в августе был объявлен аукцион на приобретение лекарственных препаратов «Цетуксимаб», «Ипилимумаб», «Акситиниб», «Осимертиниб», «Палбоциклиб», «Рибоциклиб» и «Филграстим», которые существенно помогут в лечении пациентов с онкологией. На их приобретение будет направлено свыше 124 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Всего в период с 1 января по 1 августа текущего года в Прикамье было закуплено 20 видов противоопухолевых препаратов на сумму 445,7 млн рублей.
Отметим, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний планируется снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения. Также планируется увеличить охват населения профилактическими медосмотрами с 40 до 70%. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в частности онкопатологий. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, задача стоит не только лечить людей с выявленными патологиями, но и организовать оперативное выявление заболеваний на ранних стадиях.
© «Вечерние ведомости»
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