Пермь: новости дня
14:02 | 13.09.2019
В Перми пройдет «ВелоДень»
В рамках мероприятия запланирована работа пяти площадок. Так, при помощи передвижной лаборатории безопасности под контролем инструкторов ГИБДД каждый участник сможет обучиться правильной и безопасной езде на велосипеде по городу. На площадке «активити» перед гостями праздника выступят экстрим-велосипедисты, также можно будет сдать нормы ГТО, попрыгать в резиночки и классики. В творческой мастерской участники смогут изготовить фликер – светоотражающий значок для безопасности передвижения, а также сфотографироваться с изготовленным своими руками картонным велосипедом. На сцене парка выступят школьники – лучшие отряды инспекторов дорожного движения.
Кроме этого, в течение праздника будет действовать ремонтная мастерская, а самый удачливый сможет выиграть новый велосипед от спонсора.
Для самых маленьких гостей праздника организаторы проведут беговелогонку. К участию в соревнованиях допускаются все желающие дети в возрасте до 7 лет при наличии беговела и шлема. Регистрация начнется в 11:00. Чтобы вкусно перекусить после быстрых заездов, для всех участников проекта будет организована food-зона.
Отметим, что мероприятие нацелено на привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, а также формирование здорового образа жизни, проведение активного семейного досуга. Организаторами праздника выступают департамент образования администрации Перми, коллективы школы дизайна «Точка», «Дуплекс», детского сада «IT мир», партнером акции являются музей современного искусства PERMM, детско-юношеский центр «Юность». Подробнее о мероприятии можно узнать в группе ВКонтакте https://vk.com/perm_bike.
© «Вечерние ведомости»
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