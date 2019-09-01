В Прикамье пройдет всероссийский турнир по самбо

18:22 | 12.09.2019

13-14 сентября в ДС «Олимпийский» (г. Краснокамск) пройдет всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти Василия Швая.



Непобедимый борец в весовой категории 74 килограмма трагически ушел из жизни в 2000 году. С тех пор разыгрываются награды мемориального турнира. Все годы соревнования открывают новый сезон у самбистов. В этом году на ковер выйдут юноши 2002-2003 годов рождения. Для них турнир станет отборочным на Первенство России. Ожидается участие более 200 спортсменов. Также в борьбу за медали вступят девушки 2003-2004 годов рождения.



Начало соревнований в 12:00.

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