В Перми завершается ремонт разворотного кольца в Новобродовском

18:13 | 12.09.2019

Улица Бродовское кольцо ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проезжая часть станет шире, появится автобусное разворотное кольцо и 7 остановочных пунктов.



Как сообщили в администрации Свердловского района Перми, уже выполнено расширение проезжей части с 5 до 7 м, сделано основание из щебня, полностью уложен выравнивающий слой асфальта. Выполнены работы по устройству водоотводных канав и водопропускных труб. Ремонт проводится на участке от дороги на полигон твердых бытовых отдохов до улицы 5-й Радиальной. Общая площадь ремонта проезжей части - более 15 тысяч квадратных метров.



Сейчас на участке идет установка бортовых камней на остановочных площадках, асфальтирование площадок и заездных карманов. Также подрядчик благоустраивает автобусное разворотное кольцо на улице 5-й Радиальной, на обновленной дороге появится 7 остановочных пунктов, 4 из них - с пунктами ожидания.



Срок окончания работ – 30 сентября. Кроме того, в микрорайоне продолжаются работы по обустройству арт-объекта «Я люблю Новобродовский», который вскоре будет закончен. Подрядчик сделает подарок для жителей – заасфальтирует территорию перед стелой. Открытие арт-объекта запланировано на эти выходные.



Напомним, в июле глава Перми Дмитрий Самойлов выезжал в микрорайон Новобродовский, чтобы проинспектировать ход ремонта.



- Новобродовский – пример успешной самоорганизации жителей. Они были активны при голосовании на сайте «Управляем вместе», и улица Бродовское кольцо была включена в перечень ремонта. В прошлом году в Новобродовском сделали освещение, поэтому микрорайон может считаться примером комплексного благоустройства, - отметил Дмитрий Самойлов.

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