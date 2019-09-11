Пермь: новости дня
12:51 | 12.09.2019
Прикамцы завоевали три золотые медали фестиваля «Пара-Крым-2019»
Золото завоевали Ильдар Мугатаров (пос. Октябрьский) в забеге на 100 м, Егор Балдин (Добрянка) в заплыве на 50 м и Олеся Коньшина (Пермь) в забеге на 400 м. Татьяна Лоскутова (Очер) заняла второе место в соревнованиях по пауэрлифтингу, Вячеслав Латышев (Чусовой) – третье место в заплыве на 50 м.
Председатель Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Романова отмечает: «Подобные фестивали – потенциальная возможность одолеть ступеньку от побед на краевом уровне и войти в состав российской сборной для участия в международных парасоревнованиях».
По итогам командного зачета на первом месте оказалась сборная Пермского края, вторыми стали спортсмены Московской области, третьими – представители Саратовской области. Победители получили медали и дипломы, команды-победительницы – кубки и подарки от спонсоров.
V Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «Пара-Крым-2019» проходил в Евпатории с 3 по 10 сентября 2019 года. В состязаниях приняли участие команды из 67 регионов России, в общей сложности в соревнованиях участвовали порядка 290 человек.
© «Вечерние ведомости»
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