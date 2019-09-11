Пермский университет приглашает на мистическую пятницу

12:45 | 12.09.2019

Вечеринка нечистой силы, лекторий на тему борьбы со страхами «Страхов.net», фонтан, окрасившийся в зловещий оттенок, и бумажная стена, на которой можно оставить свои страхи навсегда — на один вечер студенческий городок ПГНИУ погрузится в таинственную атмосферу. В пятницу, 13 сентября, на центральной площади Пермского университета состоится фестиваль под открытым небом Кампус Фест-2019.



«Как подтверждает история, в пятницу 13-го случается не больше несчастий, чем в другие дни. Но этот факт не помешал людям взрастить вокруг мистической даты массу суеверий. Надеемся, что вечеринка Кампус Фест заставит позабыть о плохих приметах. 13 интерактивных площадок не оставят гостей равнодушными. В течение вечера будет работать фудкорт, на котором гости смогут приобрести леденящее душу черное мороженое и другие страшно вкусные десерты», – рассказал руководитель маркетингового центра экономического факультета ПГНИУ Илья Кассиров.



Гостей фестиваля встретят костюмированные персонажи «Кошмарики», на кампусе будут работать творческие площадки и мастер-классы в мистической тематике, на главной сцене выступят студенческая рок-группа Olivia, танцевальные и фолк-коллективы, а также будут разыграны подарки от спонсоров события.



Участники смогут примерить на себя образ путешественников-археологов и, вооружившись ручными фонариками, узнать тайны жизни и загробного мира древнего египтянина на экскурсии от Музея истории Пермского университета «Древний Египет: путь от рождения до смерти».



Инициатором и организатором фестиваля является экономический факультет ПГНИУ. Пятый, юбилейный, Кампус Фест-2019 пройдет 13 сентября в студенческом городке ПГНИУ по адресу: ул. Букирева, 15. Начало в 17:00. Вход на все события свободный.

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