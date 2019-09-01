В пермских лесах пройдет День открытых дверей

18:07 | 11.09.2019

12 сентября во всех визит-центрах Пермского городского лесничества состоится День открытых дверей. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику работников леса, который в этом году приходится на 15 сентября.



Профессионалы, которые посвятили свою жизнь лесной отрасли, расскажут участникам мероприятия о специфике лесного хозяйства и инфраструктуре зеленых легких города. Также на мероприятии можно будет узнать о лесных профессиях, перспективах развития территории городских лесов. Специалисты проведут по экскурсии по экологическим тропам и познакомят гостей мероприятия с осенней жизнью зеленого массива.



В визит-центре Мотовилихинского участкового лесничества, расположенном в микрорайоне Южный рядом с домом №106 по улице Казахской и НПО «Биомед», с 15:00 до 16:00 пройдет «Встреча партнеров» особо охраняемой природной территории (ООПТ) Липовая гора, где будут обсуждаться вопросы благоустройства близлежащего леса. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8-902-792-94-84.



В Левшинском участковом лесничестве, расположенном в микрорайоне Кислотные Дачи (остановка «Улица Черняховского», вход на лесную поляну с улицы между лицеем №5 и домом №53 по улице Черняховского), лесничий Игорь Трепезаев расскажет о лесных профессиях. Дополнительная информация по телефону: 8-902-79-29-742.



Рядом с визит-центром Нижне-Курьинского участкового лесничества, расположенном в микрорайоне Железнодорожный у дома №64 по улице Хабаровской, с 11:00 до 13:00 пройдет познавательная экскурсия «Удивительный лес», которую проведет участковый лесничий Геннадий Васильевых. Дополнительная информация по телефону: 8-952-663-75-08.



В визит-центре Черняевского участкового лесничества в микрорайоне Парковый (улица Подлесная) с 11:00 до 13:00 пройдет встреча-обсуждение вопросов состояния Черняевского леса с участковым лесничим Вадимом Саначевым. Также состоится тест-экскурсия по межвузовской экологической тропе «TERRA OECOLOGIA» (сбор в 14:00 за Дворцом культуры железнодорожников). 3адать вопросы можно по телефону: 8-952-663-75-09.

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