Дорога «Мысы – развязка «Пермь – Краснокамск – Крым» принята в эксплуатацию

17:56 | 11.09.2019

В Краснокамском городском округе сдана в эксплуатацию автомобильная дорога «Мысы – развязка «Пермь – Краснокамск – Крым». Ремонт автодороги сделан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного по указу президента РФ Владимира Путина.



Отремонтировано два участка, 900 метров. Подрядчик, ООО «Феникс-Групп», заменил старое асфальтовое покрытие, обустроил карманы остановочных павильонов, поменял бордюрный камень, нанес разметку и выполнил ряд других дорожных работ. По просьбам жителей при разработке контракта была учтена установка специальных мачт освещения пешеходного перехода у остановки автобуса. Были смонтированы мачты с солнечными батареями и светодиодными светильниками.



Работы продолжались три недели. Цена контракта 6,5 млн рублей.



Дорожный объект в эксплуатацию принимала комиссия министерства транспорта Пермского края, ФКУ Упрдор «Прикамье», администрации Краснокамского городского округа, представителей Общественной палаты Пермского края, совместно с руководством подрядной организации.



Антон Максимчук - заместитель главы Краснокамского городского округа: «Несмотря на ненастную погоду, работы на этой автодороге были выполнены достаточно быстро. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы ремонтируем уже 10-й объект в Краснокамске. Всего дорожных объектов 11. На эти цели выделено 134 млн рублей»



Даниил Бахарев - инспектор Общественной палаты Пермского края: «Проверили ширину отремонтированного полотна дороги, необходимый наклон, качество нанесенной разметки и соответствие контракту ряда других выполненных работ. Ранее были взяты пробы асфальтобетона. Лаборатория подтвердила необходимое качество. Серьезных вопросов к работе на объекте у нас не возникло».



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермском крае будет отремонтировано 55 дорожных объектов, общей протяженностью более 90 км. Предполагается, что в результате реализации нацпроекта на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог региона будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.

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