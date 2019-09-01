На Межрегиональном экспортном форуме в Прикамье ожидаются представители бизнеса из 16 стран мира

17:36 | 11.09.2019

11 сентября на заседании правительства Пермского края обсудили ход подготовки к Межрегиональному экспортному форуму (МЭФ), который пройдет в Перми, на Заводе Шпагина, уже 26 и 27 сентября. Зарегистрироваться для участия в нем можно по ссылке: https://exportforum.org/.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в прошлом году в Прикамье еще 106 предприятий стали заниматься экспортом, при этом объем продукции, экспортируемой предприятиями малого и среднего бизнеса, увеличился в 1,5 раза (2017 год – 127 млн долларов, 2018-й – 192 млн долларов). «Для поддержки малых и средних предприятий в 2017 году открыли Центр поддержки экспорта. С этого года стартовала образовательно-консалтинговая программа – Региональный экспортный акселератор», – подчеркнул глава Прикамья.



Проведение Межрегионального экспортного форума является еще одной мерой подобной поддержки. Цель форума – создание площадки для начинающих и действующих экспортеров, где они смогут не только привлечь покупателей и познакомиться с торговыми представителями зарубежных рынков, но и узнать о мерах государственной поддержки экспорта, в том числе и в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также посетить образовательные семинары, посвященные экспортной деятельности.



По данным министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, планируется, что в этом году в МЭФ примут участие более 3 тыс. человек, на форуме выступит более 100 спикеров, а также ожидается присутствие представителей бизнес-сообщества из 16 стран мира, среди которых США, Нидерланды, Китай, Франция, Япония, Германия, ОАЭ.



В этом году программа МЭФ включает в себя четыре направления. Это сессии и круглые столы с руководителями федеральных органов исполнительной власти на тему государственных механизмов и мер поддержки; образовательная программа для компаний, которые уже экспортируют свою продукцию или только планируют, – Edu-Camp, а также проведение дискуссий с представителями федеральных и международных институтов развития о кадровом потенциале компаний-экспортеров, хай-тек экспорте и экспорте услуг. На форуме будет организована специальная байерская программа для профильных покупателей и приглашенных зарубежных компаний-партнеров, в рамках которой будет опробована в пилотном режиме информационная платформа по привлечению иностранных покупателей MVP. К ней подключены такие страны, как Китай, Германия, Турция, Беларусь и ряд других. В настоящее время к системе MVP уже подключены 25 компаний региона. Подать заявку на подключение к системе можно на сайте инвестпортала Пермского края https://investinperm.ru/, а также по электронной почте: info@perm-export.ru.



«Более того, на площадке форума разместится международная деловая биржа контактов и будет работать экспортная гостиная в формате персональных консультаций предпринимателей по вопросам экспортной деятельности в рамках собственных проектов. Одной из ключевых особенностей форума этого года станет проведение нулевого Дня иностранных покупателей, с целенаправленным подбором и приглашением потенциальных иностранных покупателей продукции предприятий Пермского края», – отметил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников.



Одновременно с мероприятиями МЭФ-2019 27 сентября в Перми в рамках реализации Национальной технологической инициативы состоится торжественное открытие пространства «Точка кипения – Пермь», в котором объединятся предприниматели, ученые и общественники, чтобы совместно генерировать проекты развития районов, города и края. Программа открытия будет посвящена вопросам хай-тек экспорта, развития высокотехнологичных компаний и продуктов, социальным инновациям, особенностям регулирования новых рынков. Зарегистрироваться для участия в «Точке кипения» можно по ссылке https://leader-id.ru/.



Напомним, первый Межрегиональный экспортный форум в Перми состоялся в 2018 году. Участие в нем приняли более 3 тыс. человек, перед которыми выступили более 55 международных, федеральных и региональных спикеров. Одним из них стал старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Алексей Кожевников. Также в рамках МЭФ-2018 состоялся конкурс «Экспортер года», финалистами которого стали 15 компаний малого и среднего предпринимательства в 10 номинациях.



Совокупный экспорт Пермского края в 2018 году составил порядка 5,4 млрд долларов, что более чем на 8% превышает показатель 2017 года. При этом экспорт продукции несырьевого неэнергетического сектора в 2018 году составил почти 4 млрд долларов (на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом). В рейтинге регионов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта предприятий малого и среднего предпринимательство Пермский край занимает 28-е место. По данным на сентябрь 2019 года, в регионе существует 694 предприятия-экспортера сегмента МСП.

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