Пермь: новости дня
12:54 | 11.09.2019
Благодаря нацпроекту в Пермском крае усилят работу по сохранению и восстановлению лесов
Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркивал важность сохранения и восстановления лесов в регионе. По словам главы Пермского края, регион богат лесами, это ценный ресурс, который необходимо оберегать.
«В Прикамье с 2017 года идет обновление лесопожарной техники за счет краевых средств. Что касается лесохозяйственной техники и оборудования, это первое приобретение после создания лесхозов в крае. В октябре на места дислокации будут доставлены еще 2 гусеничных и 2 колесных трактора и шишкосушилка, приобретенные в рамках нацпроекта «Сохранение лесов». В рамках сэкономленных средств по результатам проведенных аукционов мы приобретаем еще 13 дополнительных единиц: кусторезы, семяочистительную машину и раму толкающую (навесное оборудование для тракторов)», – отмечает заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина.
Обновление техники особенно актуально для работников вновь образовавшегося Чусовского лесхоза. Новая техника позволит специалистам повысить эффективность работ по восстановлению и сохранению лесов. «В Чусовской лесхоз поступили 2 плуга, 1 колесный трактор, 4 кустореза. В октябре придет еще 1 гусеничный трактор. До закупки приходилось нанимать технику на время проведения работ», – отметил директор Чусовского лесхоза Виталий Бобриков.
На приобретение техники в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России, в 2019 году из федерального бюджета направлено более 75 млн рублей. Из них 49,9 млн рублей - на покупку и обновление лесопожарной техники. За счет федеральных средств парк пополнится на 8 единиц (автоцистерны, лесопожарные трактора, тягач). На сегодня в Прикамье имеется порядка 80 единиц лесопожарной техники, новое оборудование позволит увеличить автопарк почти в 1,3 раза.
Всего в Прикамье в этом году на лесовосстановление и обновление лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования из федерального и краевого бюджета направлено свыше 200 млн рублей. Из них Правительство РФ дополнительно выделило Пермскому краю 39,1 млн рублей на закупку лесопожарной техники.
© «Вечерние ведомости»
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