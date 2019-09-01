Налоговая предупреждает прикамцев о мошенниках

18:22 | 10.09.2019

Как сообщает УФНС по Пермскому краю, налогоплательщикам региона массово по почте приходят требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафа по состоянию на 01.09.2019 от Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю с информацией о задолженности по налоговым платежам и предложением уплатить сумму задолженности по реквизитам, принадлежащим мошенникам.



УФНС уже направило в правоохранительные органы обращения о необходимости разобраться по данному факту и принять соответствующие меры по установлению и привлечению лиц, совершивших указанное противоправное деяние к установленной законодательством ответственности.



Краевое УФНС подчеркивает, что не направляет налогоплательщикам требования на уплату налогов. Ни руководитель Управления, ни его заместители не подписывают такие требования. Направление соответствующих документов осуществляется только территориальными налоговыми органами.



Заподозрив обман, внимательно сверяйте счет получателя. Налоговые платежи в бюджетную систему Российской Федерации осуществляются только на единый счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю.



Реквизиты счета Управления Федерального казначейства по Пермскому краю, необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов, администрируемых налоговыми органами, в бюджетную систему Российской Федерации:

Наименование УФК по субъекту Российской Федерации: Управление Федерального казначейства по Пермскому краю;

Наименование и местонахождение банка, в котором УФК по субъекту Российской Федерации открыт счет: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г. ПЕРМЬ;

БИК банка, в котором УФК по субъекту Российской Федерации открыт счет: 045773001;

№ счета УФК по субъекту Российской Федерации: 40101810700000010003;

№ корреспондентского счета банка, в котором УФК по субъекту Российской Федерации открыт счет: отсутствует.

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