Власти Прикамья помогут одному из старейших предприятий выйти в крупнейшие торговые сети

18:09 | 10.09.2019

Делегация правительства Пермского края посетила одно из старейших действующих предприятий Перми – завод АО «Пермалко», основанный в 1895 году.



В ходе визита представители краевых властей осмотрели производственный цех предприятия, очистной участок, лабораторию, музей, провели рабочую встречу с директором предприятия.



Предприятие готово расширять рынок сбыта продукции, но порой сталкивается со сложностями. «Например, один из сетевых магазинов предложил продавать нашу продукцию только на правах эксклюзивности: только если мы откажемся от работы с другими дистрибьюторами на местном рынке», – пояснил генеральный директор «Пермалко» Олег Котельников.



По итогам встречи было решено оказать предприятию поддержку по выходу в крупнейшие торговые сети, представленные в регионе, вплоть до встреч краевых властей с дистрибьюторами.



Как отметил заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, в последние три года объем производства завода стабильно составляет порядка 1500 тыс. декалитров в год. В денежном эквиваленте объем производства «Пермалко» за 2018 год составил порядка 4,7 млрд рублей, в плане на 2019 год – 5,3 млрд рублей. Благодаря покупке новой этикировочной производственной линии планируется увеличить объемы производимой продукции не менее, чем на 300 тыс. декалитров в год.



Отметим, «Пермалко» является одним из крупных налогоплательщиков региона. При этом объем налоговых акцизных поступлений в бюджет Пермского края растет: в 2018 году общая сумма составила 2,7 млрд рублей, по прогнозу на 2019 год – 2,8 млрд рублей.

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