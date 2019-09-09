Пермяков приглашают продегустировать борщ на эспланаде

14:19 | 10.09.2019

13 и 14 сентября ярмарка «Большая пермская дегустация» пройдет на эспланаде (пересечение улиц Ленина и Попова). Пермякам предлагают попробовать новые блюда и узнать о здоровом питании.



Как рассказали в Пермском городском бизнес-инкубаторе, площадка будет принимать гостей с 12:00 до 20:00. Здесь можно будет приобрести продукты пермских производителей, на кулинарных мастер-классах приготовить здоровую и вкусную еду, а в гриль-зоне пройдут дегустации обжаренных на гриле овощей, сыров, колбасок, мяса.



Одно из главных событий ярмарки состоится в 14:00 14 сентября - под руководством шеф-повара будут приготовлены 100 литров борща. Гости ярмарки смогут бесплатно попробовать популярное блюдо русской кухни.



На ярмарке будет работать эко-лекторий, где гостям расскажут об осознанном потреблении пищи, нутрициологи и диетологи поделятся ценными знаниями о здоровом питании, детоксе, об особенностях детского сбалансированного питания. Юные гости смогут нарисовать комиксы и принять участие в кулинарных мастер-классах. Заряжать гостей позитивной энергией будут известные радиоведущие.



Вход на мероприятие бесплатный. Ярмарка организована администрацией Перми совместно с министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Пермской торгово-промышленной палатой.

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