Пермь: новости дня
18:03 | 9.09.2019
В Прикамье дисквалифицированы руководители трех управляющих компаний
12 июля мировой судья Индустриального судебного района г. Перми признал виновным директора ООО «ДЕЗ» Татьяну Казакову в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде дисквалификации на срок 6 месяцев.
21 августа 2019 г. мировой судья Березниковского судебного района Пермского края признал виновным директора ООО «СЕМИНО» Павла Сорокина в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде дисквалификации на срок 6 месяцев.
23 августа мировой судья Кировского судебного района г. Перми признал виновным директора ООО УК «Комфорт-Закамск» Александра Князева в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде дисквалификации на срок один год.
Основанием для дисквалификации должностных лиц управляющих организаций является управление многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований.
Ранее все они уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом при осуществлении предпринимательской деятельности.
Так, директор ООО «ДЕЗ» Татьяна Казакова допустила нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом № 2 по улице Трубной поселка Ферма Пермского района, а именно: наличие увлажнения грунта в подвале дома, местами подтопления, лужи, трубы отопления не окрашены и имеют следы от ржавчины.
Директор ООО «СЕМИНО» Павел Сорокин в многоквартирном доме № 72 по улице Свердлова города Березники допустил несоблюдение условий договора управления с грубым нарушением лицензионного требования, а именно: задолженность ООО «СЕМИНО» перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем 2 среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, заключенному с ООО «БВК», в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет ООО «СЕМИНО».
Директор ООО УК «Комфорт-Закамск» Александр Князев допустил нарушение лицензионных требований в многоквартирном доме № 7 по улице Мензелинской города Перми, а именно: им не переданы вновь выбранной управляющей организации ООО «УК «ЮКОМ» техническая документация, технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им.
Мировыми судьями приняты во внимание характер выявленных нарушений, сведения о ранее допущенных административных правонарушениях, халатное и пренебрежительное отношение Татьяны Казаковой, Павла Сорокина, Александра Князева к исполнению своих обязанностей по договорам управления многоквартирными домами, повлекшие нарушение прав и законных интересов жителей.
Судебный акт в отношении Татьяны Казаковой вступил в законную силу 27 августа. Судебные акты в отношении Павла Сорокина, Александра Князева не вступили в законную силу.
© «Вечерние ведомости»
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