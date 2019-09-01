Пермь: новости дня
17:04 | 9.09.2019
Победительница Пермского международного марафона выиграла забег с лучшим результатом сезона в России
Абсолютными победителями марафонской дистанции – 42,195 км – стали Александр Новиков и Татьяна Архипова. Оба спортсмена представляют Чувашскую республику. Отметим, что результат Татьяны Архиповой – лучший результат сезона в России на марафонской дистанции среди женщин. Победители на полумарафонской дистанции 21 км – пермяк Владимир Никитин и Александра Жаворонкова из Тольятти.
Дистанцию в 10,5 км среди мужчин первым преодолел Сергей Петров из республики Башкортостан, вторым пришел пермяк Андрей Латышев, третьим – пермяк Сергей Нургалиев. Среди женщин первой с этой дистанцией справилась пермячка Екатерина Ивонина, второй пришла Марина Титова из Тольятти, третьей – пермячка Ксения Зырянова.
Эту же дистанцию пробежали губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, депутаты гордумы, сотрудники администрации Перми.
Лидерами новой дистанции – 5 км – среди мужчин стали Алексей Патраков из села Аряж Пермского края, Сергей Шадрин из поселка Сылва Пермского края и пермяк Денис Морозов. Среди женщин лидеры – пермячка Мария Скороходова, Софья Черткова из села Сива Пермского края и Анжелика Пыстогова из Кудымкарского района Пермского края.
Первым среди мужчин на массовом старте в 3 км к финишу пришел пермяк Андрей Менякин, вторым – Вячеслав Белоусов из поселка Сылва Пермского края, третьим – пермяк Никита Ушаков. Среди женщин первой стала пермячка Юлия Орехова, второй – Алина Лягаева из деревни Тулумбаиха Пермского края, третьей – пермячка Анастасия Сажина.
Второй год подряд в заезде на 200 метров принимали участие люди с поражением опорно-двигательного аппарата. Так, первым среди мужчин вновь стал Раушан Тагиров из села Барда Пермского края, вторым – пермяк Василий Кардаков, третьим – пермяк Алексей Фотин. Тройка лидеров среди женщин выглядит следующим образом. Первое место – Татьяна Бразгина из Соликамска, второе – Юлия Ощепкова из Перми, третье – Елизавета Булатова из Губахи.
Впервые в этом году состоялся детский забег, в нем приняли участие 247 ребят. Так, на 1,5 км первым среди мальчиков пришел к финишу Илья Башков, вторым – Кирилл Юрьев, третьим – Лев Веприков. Среди девочек первой справилась Анна Паршакова, второй прибежала Любовь Федосеева, третьей – София Оборина.
В числе команд дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт» пробежали 313 малышей. Первыми среди них дистанцию преодолели Матвей Аристов и Алина Нечаева, вторыми – Илья Нестеров и Валерия Ермолина, третьими – Савелий Семенов и Вероника Главатских.
Лучшим в командном зачете стал пермский беговой клуб «Вита», второе место у команды «Лукойл. Пермский край», третье – у команды Пермского государственного университета.
Всего на разные дистанции Пермского международного марафона вышли 9,2 тысячи человек. Это больше, чем на екатеринбургском и омском марафонах. Тысячи болельщиков поддерживали спортсменов на трассе.
Комментировали спортивное событие российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.
- Я веду Пермский международный марафон третий раз. Я много езжу и вижу, как проводят марафоны Уфа, Липецк и другие регионы, но берут пример именно с Перми. Здесь блестящая организация, огромное количество людей, в том числе детей и молодежи, ежегодно наблюдается значительный прирост участников, умопомрачительная поддержка горожан. Я очень воодушевлен, мне здесь нравится. Это праздник спорта, праздник жизни. Да здравствует Пермский марафон, - резюмировал Дмитрий Губерниев.
© «Вечерние ведомости»
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