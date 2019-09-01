Пермь: новости дня
16:36 | 9.09.2019
В Перми завершается ремонт улицы Чернышевского
Как сообщили в администрации Свердловского района, ремонт улицы Чернышевского выполняется на участке от улицы Героев Хасана до площади Карла Маркса. Общая площадь отремонтированной проезжей части составит около 16 тысяч квадратных метров.
На объекте уже полностью уложены выравнивающий и верхний слои асфальта, ведется обустройство разделительной полосы – установлены гранитный бордюрный камень и устройство основания. Кроме того, сделан отворот к микрорайону Красные казармы. На площади Карла Маркса отремонтирован тротуар. Также будет уложена тротуарная плитка, отрегулированы железобетонные плиты на трамвайных путях, нанесена разметка, появится газон.
Разделительная полоса на улице Чернышевского предусмотрена проектом примыкания к дороге строящегося жилого комплекса «Арсенал». Она предназначена для отделения транспортных потоков встречных направлений, а также для исключения поворотов налево и разворотов в неустановленных местах. Все работы планируется закончить к концу сентября.
Напомним, в 2019 году ремонт дорог проводится в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального бюджета в сумме 615 млн рублей. В рамках нацпроекта ремонтируется 25 дорожных объектов, многие из них в финальной степени готовности. Всего же по городу разными видами ремонтов охвачено около 70 объектов, что позволит повысить безопасность дорожного движения и увеличить связность микрорайонов. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году. При выполнении ремонта применяется комплексный подход: помимо ремонта покрытия проезжей части на ряде объектов идет замена бортовых камней, ремонт тротуаров, устанавливаются дорожные ограждения, восстанавливается освещение, обустраиваются искусственные неровности.
© «Вечерние ведомости»
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