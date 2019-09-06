В двух селах Пермского края в октябре начнут строить новые врачебные амбулатории

04:00 | 8.09.2019

В Прикамье объявлены итоги двух аукционов на строительство сельских врачебных амбулаторий (СВА), сообщает краевое министерство строительства. Одна из них появится в деревне Савино Карагайского муниципального района, вторая – в селе Гамово Пермского муниципального района. Планируется, что по обоим медучреждениям до 25 сентября текущего года будут заключены контракты с подрядчиками: амбулаторию в Савино будет строить ООО «Тонус Плюс», в Гамово – ООО «Мастер».



Обе СВА, рассчитанные на 60 посещений в сутки, подрядчики начнут возводить уже в начале октября; все строительные работы, согласно плану, завершатся во втором квартале 2020 года. В Савинской амбулатории предусмотрен дневной стационар на две койки, в Гамовской – на три.



Строительство новых медучреждений в Савино и Гамово позволит значительно улучшить качество оказываемых медицинских услуг. Сейчас амбулатории в этих населенных пунктах находятся на первом этаже жилых помещений. Кроме того, когда в Савино построят амбулаторию, в нее также будут ездить жители соседнего села Менделеево. Всего же к ней будет прикреплено порядка 5 тыс. человек. К Гамовской СВА будет прикреплено более 8 тыс. местных жителей.



Напомним, сегодня в Пермском крае строится десять медицинских учреждений, пять из них будут завершены в текущем году. Это три детские поликлиники в Перми, сельская врачебная амбулатория в Майкоре и лечебный корпус в Оханске. Всего на строительство объектов здравоохранения в 2019 году направлено 2,1 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.

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