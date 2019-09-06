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Пермь: новости дня


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03:49 | 8.09.2019

В аэропорту Перми открылся второй магазин Duty Free

В зале прилета международных рейсов аэропорта Большое Савино начал работу магазин беспошлинной торговли оператора Ural Duty Free.

Пассажиры, прибывшие в Пермь из-за границы, по прилете могут приобрести алкоголь и табак. В ассортименте нового Duty Free — товары всемирно известных брендов, в том числе Bacardi, Henessy, Jonny Walker, Chivas, Moеt&Chandon и другие. Магазин открыт для прилетающих пассажиров круглосуточно.

Таким образом, сейчас пассажиры могут совершить необходимые покупки не в аэропорту вылета за рубежом, а по прилете в Пермь, что позволит в некоторой степени обойти ограничения, накладываемые правилами провоза багажа и ручной клади.

Duty Free в зале прибытия является второй точкой беспошлинной торговли в аэропорту Большое Савино, открытой оператором Ural Duty Free. Первый магазин был открыт в декабре 2018 года в зале международных вылетов.

Напоминаем, что в настоящее время согласно таможенным правилам один человек, достигший 18 лет, может ввезти в Россию для себя 3 литра спиртного крепостью менее 70 градусов. Более 3 литров, но не более 5 можно привезти, если уплатить таможенный сбор, а также до 50 сигар или сигарилл, или 200 сигарет, или 250 грамм табака.

© «Вечерние ведомости»

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