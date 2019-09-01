В Прикамье прошел фестиваль дворов

19:12 | 6.09.2019

В Перми состоялся фестиваль «РябинаFest», на котором были подведены итоги благоустройства дворовых территорий и награждены наиболее активные жители, своим трудом и талантом умеющие преобразить пространство вокруг себя.



Звание «Двор образцового содержания» получили семь объектов. Победителям конкурса вручили памятные фасадные таблички, благодарственные письма и саженцы красноплодной рябины. В номинации «Активный двор 2018–2019 гг.» победили дома на улицах Ленина, 96; Леонова, 64; Луначарского, 80; Адмирала Нахимова, 34; Металлистов, 21; Бенгальской, 20, и на Комсомольском проспекте, 88.



В рамках фестиваля состоялся забег «Пермь 150», организованный «Молодой Гвардией»: за максимально короткое время нужно было преодолеть 150 ступеней от набережной до Соборной площади. В мини-марафоне приняли участие 50 человек.



На фестивале также были открыты спортивные площадки для игры в городки, прошли мастер-классы по авиамоделированию и бумагопластике, организована выставка конкурса «Двор для птиц».



Как отметил на празднике депутат Госдумы Игорь Сапко, важно, что вся работа осуществляется при тесном взаимодействии властей и горожан: «Главное, не только отремонтировать свой двор, но и сохранить его в хорошем состоянии на долгие годы».



Напомним, в Прикамье активно реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный президентом Владимиром Путиным. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что в 2019 году благодаря финансированию программы в рамках нацпроекта вырос объем проводимых в регионе работ по благоустройству. В частности, на благоустройство дворов и парков в текущем году заложено более 1,3 млрд рублей, из которых 806 млн – из федерального бюджета. Планируется привести в порядок 460 дворов и 130 общественных территорий. Всего же за предыдущие два года в Прикамье было отремонтировано более 1150 дворов, общественных парков и территорий.

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