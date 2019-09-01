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19:07 | 6.09.2019

В Арбитражном суде Москвы выигран спор с управляющей компанией «ЭКВО»

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «УК «ЭКВО» в удовлетворении исковых требований к ФАС России. Третьим лицом на стороне ответчика выступала Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края. УК «ЭКВО» обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения ФАС России. Раннее центральный аппарат ФАС отменил решения и предписания Пермского УФАС России, вынесенные в отношении Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края по жалобе ООО «УК «ЭКВО».

УК «ЭКВО» с ИНН 5905045582 обратилась в Пермское УФАС с жалобой на необоснованное препятствование их деятельности, выразившееся в отказе Инспекции во внесении в реестр лицензий Пермского края сведений об управлении 65 домами в Индустриальном районе города Перми. При этом в подтверждение права управления домами компанией были представлены протоколы общих собраний собственников, не содержащие сведения об ИНН управляющей организации. Отсутствие ИНН в протоколах не позволяло определить, за какую именно управляющую компанию голосовали собственники, учитывая, что во время проведения собраний в Пермском крае существовало две УК «ЭКВО» (ИНН 5906121187 и 5905045582).

Первая УК «ЭКВО» в настоящее время признана банкротом и лишена лицензии, по состоянию на 1 августа 2019 года имеет долги за коммунальные услуги в размере более 33 млн рублей. Вторая УК «ЭКВО» была создана тем же самым директором Николаем Косяковым и находилась по тому же самому адресу. По состоянию на 1 августа 2019 года УК имеет долги за коммунальные услуги в размере 1,7 млн рублей. В настоящее время Николай Косяков дисквалифицирован за систематические нарушения жилищного законодательства.

«Мы имели дело с обычным клонированием недобросовестной УК. Это происходит, когда лишенные лицензии организации пытаются ввести в заблуждение жителей и Инспекцию, чтобы любыми способами продолжить получать деньги с собственников и при этом не исполнять свои законные обязанности. Наведение порядка в сфере ЖКХ и очистка ее от управляющих компаний-клонов – одна из главных задач ИГЖН. В этом вопросе мы надеемся на помощь всех контролирующих органов и продуктивное взаимодействие с ними», – сообщает начальник ИГЖН Пермского края Александр Евсюков.

© «Вечерние ведомости»

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