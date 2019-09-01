Пермь: новости дня
19:07 | 6.09.2019
В Арбитражном суде Москвы выигран спор с управляющей компанией «ЭКВО»
УК «ЭКВО» с ИНН 5905045582 обратилась в Пермское УФАС с жалобой на необоснованное препятствование их деятельности, выразившееся в отказе Инспекции во внесении в реестр лицензий Пермского края сведений об управлении 65 домами в Индустриальном районе города Перми. При этом в подтверждение права управления домами компанией были представлены протоколы общих собраний собственников, не содержащие сведения об ИНН управляющей организации. Отсутствие ИНН в протоколах не позволяло определить, за какую именно управляющую компанию голосовали собственники, учитывая, что во время проведения собраний в Пермском крае существовало две УК «ЭКВО» (ИНН 5906121187 и 5905045582).
Первая УК «ЭКВО» в настоящее время признана банкротом и лишена лицензии, по состоянию на 1 августа 2019 года имеет долги за коммунальные услуги в размере более 33 млн рублей. Вторая УК «ЭКВО» была создана тем же самым директором Николаем Косяковым и находилась по тому же самому адресу. По состоянию на 1 августа 2019 года УК имеет долги за коммунальные услуги в размере 1,7 млн рублей. В настоящее время Николай Косяков дисквалифицирован за систематические нарушения жилищного законодательства.
«Мы имели дело с обычным клонированием недобросовестной УК. Это происходит, когда лишенные лицензии организации пытаются ввести в заблуждение жителей и Инспекцию, чтобы любыми способами продолжить получать деньги с собственников и при этом не исполнять свои законные обязанности. Наведение порядка в сфере ЖКХ и очистка ее от управляющих компаний-клонов – одна из главных задач ИГЖН. В этом вопросе мы надеемся на помощь всех контролирующих органов и продуктивное взаимодействие с ними», – сообщает начальник ИГЖН Пермского края Александр Евсюков.
© «Вечерние ведомости»
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