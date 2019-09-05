Пермь: новости дня
13:17 | 6.09.2019
Авиакомпания «Победа» запускает прямые рейсы из Перми в Санкт-Петербург пять раз в неделю
Авиарейсы из Перми в Северную столицу будут осуществляться пять раз в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Вылет из Международного аэропорта Пермь (Большое Савино) – на воздушных судах Boeing 737-800 в 22:15 по местному времени, время в пути до Санкт-Петербурга – 2 часа 25 минут.
Ранее сообщалось о том, что с 18 сентября из Перми начнут летать прямые рейсы в Прагу (Чехия).
В настоящее время из краевой столицы в Санкт-Петербург выполняют рейсы две авиакомпании: «Россия» и S7 Airlines.
Отметим, пассажиропоток пермского аэропорта постоянно растет. По итогам первого полугодия 2019 года он увеличился на 9,6%. На внутренних авиалиниях за шесть месяцев аэропорт обслужил 611,5 тыс. пассажиров, что на 5% превышает показатель прошлого года.
Краевые власти по поручению губернатора Максима Решетникова уделяют развитию аэропорта особое внимание. Для того чтобы сделать воздушную гавань более комфортной, здесь ведется реконструкция рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов. Как только строительство будет завершено, в аэропорту смогут установить уже прибывшие в Большое Савино пять телетрапов. Это, в свою очередь, позволит пассажирам попадать из зала ожидания в самолет по теплому переходу – «рукаву».
В конце 2017 года в аэропорту начал функционировать новый терминал, пропускная способность которого составляет 904 пассажира в час. В нем созданы все необходимые условия для удобства пассажиров. В частности, открыта комната матери и ребенка, где могут дожидаться своего рейса семьи с детьми до 12 лет; работает медицинский пункт с современным оборудованием, в котором за полтора года медицинские услуги получили 2,2 тыс. человек. В медпункте также могут пройти обследование перед полетом маломобильные пассажиры. У них, кстати, есть возможность дождаться своего рейса в специально оборудованной для этого комнате.
© «Вечерние ведомости»
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