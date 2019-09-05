В рамках Международного марафона состоится «Пермский марафон единоборств»

13:04 | 6.09.2019

7 сентября всех ценителей единоборств ждет главное событие финала спортивного года – Марафон Российского союза боевых искусств Пермского края.



Пермь посетят именитые спортсмены различных видов единоборств, а в финале дня состоится большой турнир под открытым небом!



Более 25 показательных номеров, 30 федераций, клубов, спортивных школ, представляющие различные направления боевых искусств Перми и Пермского края: ушу, айкидо, самбо, дзюдо, киокусинкай, восточное боевое единоборство, кунг-фу, тайский бокс, всестилевое каратэ, тхэквондо, вин-чун, греко-римская борьба, мас-рестлинг, сетокан, а также яркие выступления чирлидинга, чир-спорта, гимнастики и спортивной акробатики.



С 17:00 на центральной площади Перми перед Театром-Театр на ринге сразятся сильнейшие бойцы Перми и Пермского края против сильнейших бойцов из регионов России по рукопашному бою, боевому самбо, кикбоксингу К1, ММА, каратэ киокушинкай, а также бой за звание чемпиона России по кикбоксингу (фулл-контакт с лоу-киком) среди профессионалов.



Ведущий турнира - Александр Загорский, знаменитый ринг-анонсер.



6 сентября в 18:00 в конференц-зале гостиницы «Прикамье» (г. Пермь, Комсомольский пр., 27) состоится процедура взвешивания спортсменов-участников турнира «Пермского марафона единоборств».

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