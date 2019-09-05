Пермь: новости дня
12:52 | 6.09.2019
Реализацию программы «Обеспечение жильем» в Перми обсудили на круглом столе
Участие в заседании приняли заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин, депутаты Олег Бурдин, Илья Лисняк и Надежда Агишева.
Представленная начальником управления жилищных отношений администрации города Перми Ириной Чирковой программа «Обеспечение жильем жителей города Перми» направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национальной жилищной политики Российской Федерации – обеспечение комфортными условиями проживания граждан всех категорий. Проект придерживается нескольких основополагающих принципов: доступность, социальная поддержка и эффективное использование муниципального жилищного фонда. Надлежащее исполнение программы предусматривает ликвидацию аварийного и непригодного для проживания жилья и обеспечение граждан, проживающих в таких условиях, новым жильем, управление муниципальным жилищным фондом города и его эффективное использование, повышение доступности жилья для всех категорий граждан. Для реализации программы в бюджет города планируется привлечь более 8 млрд рублей. Особый акцент в проекте сделан на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и молодых семей. К 2023 году не менее 5075 семей сможет улучшить жилищные условия, сократится площадь аварийного жилищного до 220,1 тысячи кв. м и демонтировано не менее 44 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Депутаты интересовались, как программа изменит подход к приобретению жилья, успеет ли администрация приобрести необходимую площадь жилья до конца года и ее влияние на реализацию программы «Жилье для молодой семьи».
Ирина Чиркова разъяснила, что в Перми введены льготы на приобретение жилой площади для «переселенцев». На сегодняшний день 50% жилья выкуплено муниципалитетом, мониторинг торгов проводится ежедневно. Проблема обеспечения молодых семей решается, в начале года были выделены денежные средства на 171 семью и дополнительно в августе еще на 100 семей. Администрация отметила, что решение проблемных вопросов с жильем следует решать не только на городском, но и краевом уровне.
Депутат Надежда Агишева считает, что объем финансирования молодых семей недостаточен. «Этих средств попросту не хватит, учитывая количество семей, стоящих в очереди за жильем или материальной поддержкой. Мы работаем для людей и должны искать способы помочь всем», – подчеркнула Надежда Агишева.
В поддержку коллеги выступил депутат Олег Бурдин. «Нужно вернуться к этой программе и выходить на взаимодействие с краем. Депутатский корпус готов оказывать поддержку», – отметил Олег Бурдин.
Депутаты предложили включить в муниципальную программу другие формы материальной поддержки молодых семей. Администрация предложение поддержала.
Перед программой «Охрана природы и лесное хозяйство» стоит задача обеспечить жителей города благоприятной окружающей средой. По словам начальника управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Ильдара Хайдарова улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека в условиях высокоразвитого промышленного комплекса возможны при наличии достаточного количества городских лесов. В настоящее время городские леса занимают более 45% площади города Перми, краевая столица является одним из лидеров по площади озеленения.
Для их сохранения и развития программой предусмотрена очистка береговых малых рек и уборка мусора, посадка зеленых насаждений, ликвидация борщевика, обустройство минерализованных полос и противопожарных водоемов, мест отдыха и территорий для выгула животных, обработка лесов от клещей. Обеспечить охрану городских лесов и особо охраняемых природных территорий также помогут мероприятия по экологическому просвещению населения: информационные стенды, эфиры на радио, телевидении, новости в сети интернет, приобщение граждан к различным экоакциям и организация экологических троп в микрорайоне Голованово и в Черняевском лесу. Сумма расходов бюджета города Перми на 2019-2023 годы составит порядка 70,9 млн рублей.
© «Вечерние ведомости»
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