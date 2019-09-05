Пермь: новости дня
12:39 | 6.09.2019
Пермские депутаты: «Программа по развитию ЖКХ является одной из самых сложных в реализации и требует практичного подхода»
Программа отражает основные направления стратегии социально-экономического развития города Перми, в частности, создание комфортной среды. Главная задача программы – это модернизация и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры как одной из важнейших сфер жизнедеятельности города. Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Александр Власов рассказал депутатам, что на реализацию программы в 2019 году заложено порядка 3 млрд, рублей и каждый год финансирование будет увеличиваться. В рамках реализации программы планируется строительство сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения с обустройством пожарных гидрантов в пяти микрорайонах индивидуального жилищного строительства, обустройство детских, спортивных и контейнерных площадок на 50 территориях индивидуальной жилой застройки города, а также расширение и реконструкция канализации города. Также программой поставлены задачи в 2020 году провести капитальный ремонт в 925 домах и обеспечить эффективное управление многоквартирными домами. По расчетам администрации, уровень удовлетворенности населения к 2023 году должен быть не ниже 65%.
Депутаты интересовались, почему в программе не предусмотрено развитие социальной инфраструктуры. Александр Власов пояснил, что выделение денежных средства на социальную инфраструктуру в данной программе не предусмотрено.
По мнению депутата Олега Бурдина, уровень удовлетворенности населения качеством коммунальных услуг не соответствует затратам. «Мы вкладываем большие деньги в модернизацию и комплексное развитие коммунального хозяйства, но при этом качество жизни оценивается «средне». Каждый год будет прибавляться по 1000 удовлетворенных человек, на мой взгляд, это не амбициозный показатель», – прокомментировал депутат Олег Бурдин.
Депутаты обратили внимание на низкие темпы газификации. По их мнению, одна из главных задач ускорить этот процесс.
Также депутаты отметили, что программа не учитывает инфляционные процессы. Депутат Дмитрий Федоров: «Программа «Развитие ЖКХ» одна из немногих, о которой знают люди, за которой следят. Люди на нее надеются, и хотелось бы, чтобы суммы финансирования соответствовали реальной ситуации».
«Жителям интересно то, что находится рядом, их место жительства. В каждом районе есть свои парки, скверы, в моем округе – своя набережная. Я считаю, что следует акцентировать внимание на периферийных районах. Для граждан это важно», – заявил депутат Олег Шлыков.
Все замечания и предложения депутатов учтены и будут проработаны.
Депутат Илья Лисняк: «Программа по развитию ЖКХ – сложная в реализации, так как затрагивает совершенно разные направления услуг. На круглом столе мы увидели понимание начальником департамента ЖКХ основных болевых точек отрасли, будем надеяться на их скорейшую ликвидацию».
© «Вечерние ведомости»
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