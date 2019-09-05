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Пермь: новости дня


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12:22 | 6.09.2019

Выходные в Перми будут теплыми

Сейчас в столице Прикамья 14 градусов, солнечно. Сегодня, 6 сентября, днем в Перми будет около 17°C, ночью – 5°C.

Осадков в выходные не ожидается. Завтра столбик термометра покажет 18°C. В воскресенье воздух может прогреться до 20°C. Начало недели станет более прохладным – в понедельник, по предварительным прогнозам, будет 15°C, возможен дождь.

© «Вечерние ведомости»

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