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19:09 | 5.09.2019

Первый день Пермского международного марафона завершит концерт группы «#2Маши»

7 и 8 сентября в Перми пройдет сразу три городских события – Пермский международный марафон, фестиваль «День рождения реки» и краевой молодежный форум «Пермский период».

Мероприятия Пермского международного марафона начнутся 7 сентября с выдачи стартовых пакетов участникам. Она будет проходить с 09:00 до 20:00 в фойе Театра-Театра. В это же время на площади у театра будет работать зона выставочных и развлекательных площадок «ЭКСПО». С 11:00 на главной сцене стартует танцевально-музыкальная программа, которая перейдет в показательные выступления спортивных федераций Пермского края. С 12:00 до 18:00 пройдет Pasta Party.

В этот же день в 12:00 на городской эспланаде стартует детский забег на 1,5 км, в котором примут участие 63 команды дошкольных спортивных клубов Лиги «ЮниСпорт». В 15:30 на главной сцене начнется шоу «Русская сила», а на площадке силового экстрима на улице Ленина атлет попытается установить рекорд России по буксировке грузовой автотехники.

С 17:00 до 19:00 на ринге в центре «ЭКСПО» пройдут соревнования профессиональных спортсменов по рукопашному бою, боевому самбо, кикбоксингу, каратэ киокусинкай.

В 19:00 на главной сцене начнется торжественная церемония открытия Пермского международного марафона, а сразу после этого пройдет титульный бой за звание чемпиона России по кикбоксингу среди профессионалов в весовой категории 75 кг. В схватке сойдутся пермяк Максим Смирнов и Илья Соколов из республики Татарстан. Ведущим турнира выступит знаменитый ринг-анонсер Александр Загорский.

В 20:00 мероприятия краевого молодежного форума «Пермский период» и городского фестиваля «Место силы» с территории завода Шпагина переместятся на сцену перед Театром-Театром. Здесь пройдет закрытие форума, выступление музыкальной группы HEAVEN и концерт популярной группы «#2Маши».

8 сентября в 08:30 в стартово-финишном городке начнется разминка участников. В 09:00 будет дан старт на длинные дистанции – 10 км, 21,1 км и 42,195 км. В 09:20 на дистанции 200 метров свои силы попробуют участники на колясках.

С 10:30 начнутся церемонии награждения на разные дистанции в разных возрастных категориях. В 13:10 предусмотрена разминка участников на дистанции 5 км. В 13:40 они выйдут на старт. В 14:00 начнется разминка для любителей здорового образа жизни, которые преодолеют дистанцию 3 км. В 14:30 будет дан старт для них.

Напомним, что поддержать участников можно будет в трех организованных фан-зонах – у дворца спорта «Орленок» на улице Сибирской, на Соборной площади ближе к набережной, а также у ЦУМа на улице Ленина и на протяжении всей трассы марафона. В стартово-финишном городке для зрителей будут установлены большие экраны с трансляцией. Комментировать грандиозное спортивное событие, как и в предыдущие годы, будут российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.

Торжественное закрытие марафона запланировано на 16:00.

© «Вечерние ведомости»

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