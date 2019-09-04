В Перми укладывают новый асфальт на Пушкарской

14:41 | 5.09.2019

В Мотовилихинском районе на улице Пушкарской начались работы по укладке верхнего слоя асфальта. Уже уложено около 10 тысяч квадратных метров нового покрытия.



Работы по ремонту улицы Пушкарской на участке от улицы Старцева до улицы Юрша начались в конце мая. Летом подрядная организация провела работы по фрезерованию старого дорожного полотна, укладке выравнивающего слоя асфальтобетона, замене бортовых камней тротуаров и дороги, ремонту тротуаров.



Как сообщили в администрации Мотовилихинского района, сейчас ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона, который обеспечит дорожному покрытию высокую прочность, водостойкость и сдвигоустойчивость. Уже уложено порядка 10 тысяч квадратных метров нового покрытия, всего планируется отремонтировать более 19 тысяч квадратных метров.



После укладки асфальта будут проведены работы по благоустройству газонов и установке ограждений на пешеходных дорожках.



Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируемый срок окончания работ – конец сентября.

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