В Перми продолжается приемка дворов

19:00 | 4.09.2019

Депутаты Пермской городской Думы Арсен Болквадзе и Ирина Горбунова приняли работы по благоустройству дворов в своих округах.



В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в округе депутата Арсена Болквадзе завершены работы по благоустройству сразу в нескольких дворах. Во дворах домов по ул. Петрозаводской, 10, ул. Автозаводской, 27/1, 27/2 и 27/3 отремонтирован и заасфальтирован тротуар, завершаются работы по установке нового асфальта на проезжей части.



Депутат Арсен Болквадзе подчеркнул, что основная задача депутатского корпуса - оказывать помощь горожанам в улучшении придомовых территорий и вместе с ними выходить во дворы и контролировать работы подрядчиков.



Под контролем депутата Ирины Горбуновой завершены работы по благоустройству в микрорайоне Садовый. На ул. Юрша, 9, 9А и 5 появилась асфальтированная дорога, во дворе ул. Пушкарской, 100 установлена детская площадка, а на бульваре Гагарина, 107/7 оборудованы пешеходные дорожки.



Депутат Ирина Горбунова: «На благоустройство дворов из федерального и городского бюджетов было потрачено более 18 миллионов рублей. Наша задача была - сделать все по максимуму. Если по федеральной программе для комплексного благоустройства двора средств недостаточно, мы добираем из депутатской программы. Главное – достичь результата: создать для граждан комфортные условия жизни!»



В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить порядка 600 объектов в крае, в том числе 460 дворов и 130 общественных территорий. На эти цели планируется направить свыше 1,3 млрд рублей, что на треть больше по сравнению с прошлым годом.

© «Вечерние ведомости»