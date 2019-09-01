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18:55 | 4.09.2019

Депутатам гордумы представили муниципальные программы по экономическому развитию Перми и управлению имуществом

Продолжается процесс формирования бюджета города Перми на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Очередной этап - цикл круглых столов с участием депутатов Пермской городской Думы по обсуждению муниципальных программ. Бюджет Перми формируется программно-целевым методом, расходы по реализации программ составляют 28,5 млрд рублей, что составляет 89,9% от бюджета города Перми.

4 сентября прошел круглый стол по рассмотрению проектов постановлений администрации о муниципальных программах «Экономическое развитие» и «Управление муниципальным имуществом» на 2019-2023 годы. В работе приняли участие начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Александр Кузнецов, начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми Михаил Берников, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Сергей Захаров, Михаил Бесфамильный, Илья Лисняк и Надежда Агишева.

Александр Кузнецов рассказал, что цель программы - развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах. Одним из конечных результатов реализации программы является увеличение уровня заработной платы граждан. В рамках реализации кластерного подхода в экономике город Пермь должен продвинуться на международном, российском и краевом уровнях. Программа предусматривает оптимизацию размещения производственных объектов, формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, инновационного предпринимательства, а также обеспечение жителей города услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды.

В рамках программы к 2023 году планируется полностью упорядочить размещение рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми.

В программе выделено дополнительное финансирование на организацию ярмарочных мероприятий и закупку оборудования.

В настоящее время прорабатываются механизмы по привлечению предпринимателей и контролю за стихийной торговлей.

Депутаты отметили, что программа развития не претерпела основательных изменений и содержит только технические правки. Представленные в проекте общие показатели не позволяют дать детальную оценку экономики и просчитать возможные риски.

«Считаю, что программу нужно переформатировать: цели и задачи, на что выделяются деньги и какие результаты мы получим, провести мониторинг рынка. Полгода мы с ней поработаем, но в следующем году нужно что-то менять», – подчеркнул заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.

Депутат Сергей Захаров подчеркнул, что активное взаимодействие между муниципалитетом и бизнесом, в том числе в рамках муниципально-частного партнерства, может сделать город более благоустроенным.

По словам Михаила Бердникова, программа «Управление муниципальным имуществом» предусматривает обеспечение доходной части бюджета. Он разъяснил, что доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ, к 2023 году должна составить порядка 97%. Площадь пустующих помещений будет сокращаться каждый год на 15%, а все объекты - приведены в нормативное состояние.

Депутаты подчеркнули, что следует как можно скорее проработать реестр муниципального имущества и обеспечить к нему доступ представителям бизнес-сообщества.

В городе Перми реализуется 19 муниципальных программ: «Доступное и качественное образование», «Организация дорожной деятельности в городе Перми», «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», «Обеспечение жильем жителей города Перми», «Развитие сети образовательных организаций города Перми», «Культура города Перми», «Развитие физической культуры и спорта города Перми», «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», «Благоустройство города Перми», «Формирование современной городской среды», «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми», «Безопасный город», «Градостроительная деятельность на территории города Перми», «Общественное согласие», «Управление муниципальным имуществом города Перми», «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», «Молодежь города Перми», «Экономическое развитие города Перми» и «Управление земельными ресурсами города Перми». Расходы по реализации программ составляют 28,5 млрд рублей, что является 89,9% от бюджета города Перми.

Депутаты принимают участие в формировании муниципальных программ и контроле за их исполнением.

© «Вечерние ведомости»

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