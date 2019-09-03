Пермь: новости дня
13:51 | 4.09.2019
В Перми начался капитальный ремонт бульвара Советской Армии
Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в рамках капитального ремонта сквера Советской Армии планируется восстановить оба фонтана – в настоящее время работает только один. После ремонта на бульваре появятся прямоугольные двухуровневые фонтаны (более высокая часть и низкая с переливающейся чашей). Струи при этом будут не слишком высокими.
Освещение будет предусмотрено на всей территории бульвара и выполнено в четырех разных типах. Будет предусмотрена подсветка вокруг зоны мемориала Уральскому добровольческому корпусу. Площадь озеленения бульвара составит 9 тысяч кв. метров. На протяжении всего бульвара планируется высадить порядка 60 новых деревьев и около 80 кустарников и многолетних растений. Также будут установлены скамейки и урны.
Благоустройство площади у танка с устройством архитектурной подсветки постамента планируется завершить к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участка от улицы Революции до улицы Швецова – в сентябре 2020 года.
В настоящее время в Перми 105 мест отдыха. К 2023 году их число планируется увеличить до 113. Городские власти обозначили основной подход к благоустройству парков на следующие годы: места отдыха должны быть комфортными и удобными для разных групп населения. Поэтому при реализации работ по благоустройству должно быть предусмотрено многофункциональное зонирование территории: зоны для проведения массовых мероприятий, культурно-просветительские зоны, спортивные зоны, зоны отдыха и прогулок, игровые зоны. При этом парки и скверы должны быть круглогодичного использования.
Всего в период 2019-2023 годов планируется благоустроить около 50 парков и скверов, например, парк культуры и отдыха «Балатово», сквер им. Субботина на улице Чкалова, Комсомольский проспект.
© «Вечерние ведомости»
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