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«Горьковка» приглашает на вернисаж
В 1997 году Екатерина закончила лицей №15 по специальности «камнерез», в 2003 году - факультет декоративно-прикладного искусства в Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. Глазунова. Затем работала с керамикой и батиком в творческом объединении «Синий гранат». В 2004-2012 гг. преподавала композицию в Уральском гуманитарном институте. В 2010 году создала студию для обучения детей и взрослых керамике, росписи по ткани, изобразительному искусству. Произведения Екатерины находятся в частных коллекциях России, Турции, США, она участник множества региональных и международных выставок.
По словам Екатерины Безденежных, экспозиция в «Горьковке» не случайно названа «У Лукоморья...». «В картинах мне хотелось передать атмосферу таинственности из волшебных сказок Пушкина, - рассказала художница. - Эта выставка для меня - как мост, соединяющий мои детские фантазии с детством моих детей. Надеюсь, что мои работы передадут впечатления от прочитанных сказок, где есть место говорящим животным, загадочным существам, царям и царевнам».
Выставка в библиотеке будет открыта до конца сентября в арт-фойе 4 этажа (левое крыло). Вход свободный, 0+. Справки по телефону +7 (342) 236 22 82 (отдел литературы по искусству).
© «Вечерние ведомости»
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