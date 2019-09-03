«Горьковка» приглашает на вернисаж

13:01 | 4.09.2019

В пермской библиотеке им. Горького открылась выставка «У Лукоморья...». Здесь представлены 14 работ Екатерины Безденежных, выполненных в технике горячего и холодного батика.



В 1997 году Екатерина закончила лицей №15 по специальности «камнерез», в 2003 году - факультет декоративно-прикладного искусства в Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. Глазунова. Затем работала с керамикой и батиком в творческом объединении «Синий гранат». В 2004-2012 гг. преподавала композицию в Уральском гуманитарном институте. В 2010 году создала студию для обучения детей и взрослых керамике, росписи по ткани, изобразительному искусству. Произведения Екатерины находятся в частных коллекциях России, Турции, США, она участник множества региональных и международных выставок.



По словам Екатерины Безденежных, экспозиция в «Горьковке» не случайно названа «У Лукоморья...». «В картинах мне хотелось передать атмосферу таинственности из волшебных сказок Пушкина, - рассказала художница. - Эта выставка для меня - как мост, соединяющий мои детские фантазии с детством моих детей. Надеюсь, что мои работы передадут впечатления от прочитанных сказок, где есть место говорящим животным, загадочным существам, царям и царевнам».



Выставка в библиотеке будет открыта до конца сентября в арт-фойе 4 этажа (левое крыло). Вход свободный, 0+. Справки по телефону +7 (342) 236 22 82 (отдел литературы по искусству).

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