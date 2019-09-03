В Перми началось обустройство тротуаров на улице Революции

12:40 | 4.09.2019

1 сентября на участке от ул. Сибирской до Компроса по одной стороне открыто движение в обоих направлениях. Такая организация движения будет действовать около 10-14 дней, после чего движение переключат на четную сторону, а нечетную закроют для продолжения работ по укладке трамвайных путей.



Реконструкция улицы Революции – одна из масштабных строек, которую осуществляет администрации Перми. Стартовала она в конце 2018 года и ведется в несколько этапов. МКУ «Пермблагоустройство» работает сразу на нескольких участках – от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта, на перекрестке с Комсомольским проспектом и от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева.



1 сентября, как и было обещано, на участке от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта по одной стороне проезжей части открыто движение транспорта в обоих направлениях – такая организация движения будет действовать около 10-14 дней, после чего движение переключат на четную сторону улицы для продолжения работ по укладке трамвайных путей. Такое техническое решение было выбрано, чтобы избежать полного перекрытия движения на перекрестке улицы Газета Звезда и улицы Революции.



В настоящий момент на участке от улицы Сибирской и Компроса уже полностью уложено дорожное покрытие, выполнены работы по переустройству сетей, наружного освещения, ведутся работы по устройству тротуаров, установке бортового камня и трамвайных путей. На сегодняшний день половина трамвайных путей на этом участке уже уложена. Заканчиваются работы по устройству светофорной сигнализации. Введены в эксплуатацию сети водоснабжения и канализации. Осуществлен пуск газа во вновь построенный газопровод на данном участке улицы.



На перекрестке с Комсомольским проспектом сейчас ведутся работы по переключению новой светофорной сигнализации, системы управления дорожного движения, также производится укладка тротуарной плитки.



На участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта переустраиваются сети газоснабжения, теплотрассы, также начаты работы по строительству новой дорожной одежды и благоустройству тротуаров. До середины октября на участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта будет выполнено переустройство сетей, проложены новые трамвайные пути, проведен ремонт ливневой канализации, устроены газоны, тротуары, контактная сеть трамваев, наружное освещение, светофорная сигнализация, а также система автоматизированного управления дорожным движением.



Напомним, что в целом, в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение, будут проведены компенсационные меры по озеленению территории.

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