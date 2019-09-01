Пермь: новости дня
18:41 | 3.09.2019
За первое полугодие 2019 года финансовый результат предприятий Пермского края увеличился почти в два раза
В целом по Пермскому краю 68,1% организаций завершили отчетный период с прибылью (она составила 176,4 млрд рублей, что на 64,1% выше уровня 2018 года). Сумма убытка нерентабельных организаций края сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 47,3% и составила 7,5 млрд рублей.
Как прокомментировали в региональном минэкономразвития, наиболее рентабельными стали предприятия обрабатывающих производств, прибыль которых зафиксирована в размере 102,5 млрд рублей, а сальдированный финансовый результат составил 99,5 млрд рублей, в 2,8 раза превысив уровень первого полугодия 2018 года.
В разы увеличился сальдированный финансовый результат на предприятиях, занимающихся производством одежды (в 13,8 раза), химических веществ и химических продуктов (в 8,5 раза), лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях (в 65,1 раза).
В обрабатывающих производствах по итогам первых шести месяцев 2019 года прибыль показали 100% предприятий по восьми видам деятельности, среди которых производство напитков, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи, производство кокса и нефтепродуктов, производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство прочих готовых изделий.
© «Вечерние ведомости»
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