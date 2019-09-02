Пермь: новости дня
15:10 | 3.09.2019
В Пермском крае стартовала приемная кампания в сетевой IT-университет
Подать заявки и узнать больше о курсах можно на сайте сетевого IT-университета http://perm-itnetwork.ru/.
Ранее губернатор Максим Решетников отмечал, что для развития цифровой экономики в регионе важно готовить IT-кадры со школы. Потому что новые технологии внедряются во все сферы жизни, и нужно, чтобы жители умели ими пользоваться.
Получить востребованные IT-специальности могут студенты и специалисты, работающие в разных направлениях. «Нас часто спрашивают, можно ли поступить в сетевой IT-университет без технического образования. Да, ведь профильное образование – это не ограничивающий фактор. В этом семестре появились программы для тех, кто только хочет попасть в IT-отрасль. Тогда нужно рассматривать программы уровня Junior. Есть курсы и для уже работающих специалистов или тех, кто хочет развиваться в новом направлении информационных технологий. Это уровни Middle и Senior», – рассказала руководитель сетевого IT-университета Полина Суханова.
Всего в осеннем семестре запланировано 48 курсов, на которых смогут обучаться более 600 человек. Все программы разработаны с учетом потребностей бизнеса. В формировании учебных планов принимали участие вузы и ссузы: ПНИПУ, ПГНИУ, НИУ ВШЭ, ПТПиТ, ПХТТ и 20 IT-компаний.
Напомним, сетевой IT-университет начал работать в 2019 году. Это один из эффективных инструментов для студентов и специалистов по выстраиванию траектории своего развития и карьеры в сфере информационных технологий.
Пермский сетевой IT-университет – это приоритетный проект Пермского края, который реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» при поддержке краевых министерства информационного развития и связи и министерства образования.
Во время весеннего семестра IT-университет провел 6 демо-школ и 6 обучающих мероприятий, на участие в которых подали заявки почти 1,5 тыс. человек. В настоящее время из 80 человек, прошедших обучение, 20 человек уже были приглашены на стажировку, часть из них стали сотрудниками IT-компаний.
© «Вечерние ведомости»
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