Пермь: новости дня
14:46 | 3.09.2019
В Перми подписано постановление о начале отопительного сезона
2 сентября Дмитрий Самойлов подписал проставление №520, согласно которому подача отопления в объектах социальной сферы начнется 5 сентября, а в жилых домах – 9 сентября.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в городе будет незначительное повышение температуры воздуха. Тем не менее, лето в Перми было дождливым и холодным, в жилых домах и учреждениях соцсферы сохраняется высокая влажность, поэтому важно заранее начать прогревать и просушивать помещения, чтобы подготовиться к холодам. Кроме того, подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учетом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.
На штабе, в работе которого приняли участие прокурор Перми Виталий Дымолазов, районные прокуроры, заместители главы администрации города, главы районов, представители ресурсоснабжающих компаний, было озвучено, что на данный момент готовность города к отопительному сезону составляет 98,9%, что опережает данные на эту дату по сравнению с прошлым годом, когда на начало сентября готовность города составляла 95,8%.
В целом по городу к зиме ежегодную подготовку проходят 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 1023,60 км тепловых сетей, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта.
На данный момент объекты социальной сферы, котельные, тепловые сети и центральные тепловые пункты готовы на 100%. Готовность жилых домов составляет 98,6%, то есть из 6180 многоквартирных домов готовы к подаче тепла 6092. В остальных домах завершается процесс подготовки.
- Несмотря на краткосрочное потепление, все должны понимать, что процесс запуска тепла, учитывая рельефность и протяженность города, занимает порядка 2-3 недель, поэтому важно заблаговременно подготовиться к холодам. Именно поэтому мы начинаем подачу тепла 5 сентября – как всегда с объектов социальной сферы, а далее, с 9 сентября, и всего города в целом, - подчеркнул Дмитрий Самойлов.
Главам районных администраций (Мотовилихинскому и Ленинскому), занявшим последние места в рейтинге, было дано поручение предоставлять ежедневный отчет о ведущейся подготовке. Среди отстающих управляющих компаний оказались ООО «ЛИДЕРСТВО», ООО «УК «Этажи», ООО «Заречная управляющая компания», ООО «НЭКСТ» и другие управляющие компании, а также порядка 40 ТСЖ.
Кроме того, глава города поставил задачу районным администрациям привлечь УК и ТСЖ, не выполнившие свои обязательства по подготовке, привлечь к административной ответственности, так, уже составлено 13 протоколов.
© «Вечерние ведомости»
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