В Октябрьском районе в рамках нацпроекта благоустроены два парка

18:59 | 2.09.2019

2 сентября во время рабочего визита в Октябрьский муниципальный район губернатор Максим Решетников ознакомился с ходом благоустройства Мемориального парка в поселке Тюш и парка в поселке Щучье Озеро. Оба объекта реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Для маленьких поселков парки – излюбленные места отдыха жителей, и их преобразование существенно меняет облик всего населенного пункта.



В Мемориальном парке памяти воинов Гражданской войны в Тюше уже уложена тротуарная плитка, обустроены декоративное ограждение и бордюры, установлены новые скамейки и урны. В парке поселка Щучье Озеро тоже готово покрытие из брусчатки и бордюры. На финансирование этих двух объектов было направлено 1,76 млн рублей, из них 1,2 млн – из федерального бюджета.



По итогам осмотра парков губернатор поручил главе Октябрьского муниципального района Георгию Поезжаеву обеспечить доступность общественных пространств для граждан – в частности, обустроить дорожки так, чтобы к паркам с легкостью могли пройти все желающие, в том числе и молодые мамы с колясками.



Напомним, 8 августа на заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов Максим Решетников поручил ускорить работы по благоустройству общественных территорий, проводимые в крае в рамках программы «Жилье и городская среда». «По дворам работы выполнены на четверть, по общественным территориям – только на 5%. Все понимаю, коллеги, год проблемный, погода сложная. Но работы нужно завершать, причем без ущерба качеству», – отметил глава Прикамья, добавив, что некоторые муниципалитеты несерьезно относятся к контролю работ по благоустройству.



В Прикамье программа «Жилье и городская среда» начала действовать еще в 2017 году, в 2019-м эта программа по формированию городского пространства получила статус национального проекта. В текущем году финансирование программы в регионе составит 1,3 млрд рублей, из них 806 млн рублей – из федерального бюджета. Всего в 2019 году в регионе планируется благоустроить 585 объектов: 453 двора и 132 общественных пространства.



Всего на благоустройство дворов и общественных пространств в Октябрьском районе в 2019 году выделено 16 млн рублей из бюджетов трех уровней, в том числе 10,8 млн рублей из федерального бюджета и 3,6 млн – из краевого. Из этой суммы 8,45 млн направлено на благоустройство Октябрьского городского поселения: здесь планируется привести в порядок пять дворовых территорий в поселке Октябрьском (ул. Губкина, 9а и 9б; ул. Трактовая, 6, 17; ул. Васильева, 8, 9). В Богородском сельском поселении запланировано благоустройство улицы Школьной: на ней уложат тротуарную плитку и отремонтируют лестницу. В поселке Сарс предстоит облагородить три дворовые территории и парк.

© «Вечерние ведомости»