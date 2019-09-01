Пермь: новости дня
18:45 | 2.09.2019
В Пермском крае изменились правила призыва в армию
Нововведения коснутся граждан, имеющих ученую степень, и студентов очного отделения, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения предусматриваются также для родных братьев и сыновей погибших (умерших) в связи с исполнением воинских обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах. Полный список указан по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010044?index=0&rangeSize=1.
Кроме того, призывник, который попал в армию до изменений в законодательстве, имеет право на досрочное увольнение, если в период прохождения военной службы возникли определенные обстоятельства.
Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возможности получить несколько отсрочек от прохождения службы в российской армии в период обучения в вузе. Так, до этого магистранты не могли получить отсрочку, если уже воспользовались ею дважды – в школе и бакалавриате. Теперь же новый закон устранил правовую коллизию.
© «Вечерние ведомости»
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