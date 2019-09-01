В Пермском крае изменились правила призыва в армию

18:45 | 2.09.2019

С 1 сентября по всей России, в том числе и в Прикамье, вступили в силу поправки в Закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь призывники, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться. Для этого необходимо подать заявление в приемную комиссию военкомата.



Нововведения коснутся граждан, имеющих ученую степень, и студентов очного отделения, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения предусматриваются также для родных братьев и сыновей погибших (умерших) в связи с исполнением воинских обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах. Полный список указан по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010044?index=0&rangeSize=1.



Кроме того, призывник, который попал в армию до изменений в законодательстве, имеет право на досрочное увольнение, если в период прохождения военной службы возникли определенные обстоятельства.



Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возможности получить несколько отсрочек от прохождения службы в российской армии в период обучения в вузе. Так, до этого магистранты не могли получить отсрочку, если уже воспользовались ею дважды – в школе и бакалавриате. Теперь же новый закон устранил правовую коллизию.

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