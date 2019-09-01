В Перми возобновилось движение транспорта по улице Крупской

14:00 | 2.09.2019

На проезжей части улицы Крупской от улицы Уральской до улицы Лебедева завершены работы по капитальному ремонту. С 1 сентября здесь возобновилось движение автомобильного транспорта и трамваев.



Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, движение трамвайного маршрута №7 «Станция «Пермь-2» - ОАО «Вагоноремонтный завод» возобновилось до остановки ОАО «ВРЗ». Также автобусы №18 «Микрорайон Садовый – Пермский военный институт», №30 «Площадь Дружбы – микрорайон Парковый», №68 «Микрорайон Садовый – станция «Пермь-2» вернулись на прежние маршруты следования по улице Крупской.



Приемка новых трамвайных путей, уложенных в ходе капитального ремонта улицы Крупской, проходила в несколько этапов. Первым по новым путям проехал вагон-лаборатория – это специальный трамвай, которой применяется для проверки контактной сети, ее целостности и соответствия стандартам контактного провода, подвески, напряжения.



После приемки вагоном-лабораторией трамвайные пути прошли обкатку, цель которой – проверить качество уложенного трамвайного полотна. Для того чтобы выявить недостатки, трамвайный вагон должен проехать по отремонтированному участку не менее 300 раз.



Актуальное расписание и движение общественного транспорта в режиме online можно посмотреть на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.map.gortransperm.ru/.



Напомним, что с 15 июня по улице Крупской на участке от улицы Уральской до улицы Лебедева подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» по заказу МКУ «Пермблагоустройство» выполняла работы по капитальному ремонту. В ходе капитального ремонта были переустроены инженерные коммуникации, обновлены трамвайные пути, установлена новая опорно-контактная сеть. На проезжей части уложен новый асфальт, организованы островки безопасности. Подрядчику предстоит еще выполнить работы по благоустройству тротуаров и озеленению газонов, установке ограждений и необходимых дорожных знаков. Срок окончания всех работ на данном участке улицы Крупской, согласно муниципальному контракту, – до конца сентября этого года.

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