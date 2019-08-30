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02:54 | 1.09.2019

Пермский край принял участие в обсуждении критериев цифровой безопасности в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 29 и 30 августа прошел Петербургский цифровой форум, в рамках которого состоялось заседание подгруппы «Цифровые технологии в сфере безопасности» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». В заседании приняли участие 25 представителей власти, силовых структур, бизнеса и науки. Среди них был и министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.

Собравшиеся обсудили лучшие цифровые технологии в сфере безопасности, главные направления их развития и на основе этого разработали показатели оценки эффективности систем.

По словам Игоря Никитина, утверждение данных показателей – крайне важный вопрос, поскольку это позволит обеспечить безопасность информационных систем для всех субъектов Российской Федерации. Такая ответственность обязывает принимать взвешенные решения, с учетом особенностей всех регионов, мнения бизнеса и власти.

Также на секции по информбезопасности эксперты обсудили вопросы реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» в разрезе информационной безопасности как отдельного направления и как базового элемента всех остальных направлений. В частности, на заседании поднимался вопрос, как можно эффективно сочетать удобство пользователей с их безопасностью, борьбу с терроризмом и приватность, извлечение прибыли из больших пользовательских данных и недопущение манипуляций общественным мнением.

«Задача, которая стояла перед подгруппой форума, важная, ведь именно информационные системы защищают огромный объем данных по всей стране, в том числе и персональные данные. Дискуссия получилась жаркой. Надеемся, что наши критерии получат одобрение и всего IT-сообщества», – отметил Игорь Никитин.

До 1 сентября показатели будут дополнены и переданы на рассмотрение в рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». После чего утвержденные критерии будут включены в паспорта региональных проектов «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика РФ», утвержденной президентом России Владимиром Путиным.

© «Вечерние ведомости»

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